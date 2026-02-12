Выход из тупика: в НАТО одобрили инициативу Парижа по восстановлению каналов связи с РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил поддержку инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по восстановлению официальных контактов с Москвой. Глава Альянса подчеркнул, что считает дискуссии с российской стороной вполне допустимыми, если они будут вестись в условиях полной открытости и тесной координации между всеми западными союзниками. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Рютте, значительную роль в преодолении кризиса в отношениях с Россией уже сыграли Соединенные Штаты, однако сейчас настало время обсудить возможные шаги со стороны Европы. Генсек выразил уверенность, что европейские лидеры готовы к конструктивному участию в таком диалоге. Главным условием успеха подобных начинаний он назвал прозрачность намерений, чтобы дипломатические усилия различных государств работали на общую цель и не создавали разобщенности внутри блока.

Ранее Эммануэль Макрон сообщил о восстановлении технических каналов связи с Россией по ряду ключевых вопросов и предложил коллегам по Евросоюзу рассмотреть возможность более широкого диалога. В Кремле инициативу Парижа восприняли сдержанно, отметив, что поддержание контактов необходимо даже при наличии глубоких противоречий. При этом Марк Рютте добавил, что решение о формате и глубине взаимодействия с Москвой остается за каждой конкретной страной, но альянс будет поддерживать любые шаги, способствующие скорейшему разрешению текущего конфликта.

