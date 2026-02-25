Судно из Флориды зашло вглубь территориальных вод республики и было перехвачено в районе канала Эль-Пино. Итог столкновения оказался фатальным: четверо пассажиров американского катера убиты на месте, еще шестеро получили тяжелые ранения. Об этом сообщает TimesNow.

Представители кубинского ведомства заявляют, что иностранное судно проявило неприкрытую агрессию. Когда патрульный катер береговой охраны попытался идентифицировать нарушителя, экипаж американского плавсредства якобы первым начал стрельбу. В ходе перестрелки был ранен командир кубинского подразделения, после чего военные применили все имеющееся вооружение для подавления атаки. Пострадавшие были доставлены на берег для оказания экстренной помощи, их состояние уточняется.

На текущий момент кубинская сторона классифицирует действия американского судна как преднамеренное нарушение государственной границы. Личности убитых и раненых пока не разглашаются, а следственные органы Кубы продолжают работу на месте инцидента. Официальный Гавана подтвердила свою готовность жестко пресекать любые попытки посягательства на морской суверенитет страны, называя национальную оборону ключевым столпом стабильности региона.

Ранее востоковед обвинил Вашингтон в дестабилизации ситуации в Латинской Америке.