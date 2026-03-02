Новая жертва: супруга Али Хаменеи скончалась после авиаударов по Тегерану

Супруга аятоллы Али Хаменеи, Мансуре Ходжасте Багерзаде, скончалась от тяжелых ранений, полученных во время атаки на резиденцию главы государства. Об этом сообщает Fars.

Врачи до последнего боролись за жизнь женщины, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Таким образом, операция, названная Дональдом Трампом «шансом для иранского народа», привела к практически полной ликвидации высшего руководства страны и членов их семей.

Мансуре Ходжасте Багерзаде на протяжении десятилетий оставалась в тени своего влиятельного мужа, редко появляясь на публике и ведя скромный образ жизни. Она была опорой аятоллы с момента их свадьбы в 1964 году и воспитала шестерых детей.

Гибель «невидимой женщины» иранской политики вызвала волну скорби среди сторонников режима. В стране объявлен 40-дневный траур, а Тегеран уже пообещал нанести «незабываемый ответный удар» по виновникам трагедии, которая унесла жизни не только политиков, но и их близких.

Ранее Украина подтвердила участие в планах Лондона по атакам на иранские объекты.