Новак рассказал, как на Калининграде сказалось отключение Прибалтики от БРЭЛЛ
Новак: отключение Прибалтики от БРЭЛЛ не сказалось на Калининградской области
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Влияние от выхода прибалтийских стран из БРЭЛЛ на энергоснабжение Калининградской области оказалось минимальным. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак во время совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства, передает РИА Новости.
Новак подчеркнул, что жители региона и объекты, расположенные на его территории, надежно обеспечены электроэнергией. Также вице-премьер указал на отсутствие ценовых последствий.
«Энергосистема работает в штатном режиме. Население, объекты промышленности, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства надежно обеспечиваются поставками электроэнергии», — подчеркнул Новак.
Как отметили в пресс-службе Системного оператора Единой энергетической системы (ЕЭС) России, отсутствие негативных последствий в Калининградской области стало возможным благодаря значительным инвестициям в новое строительство и модернизацию энергетической инфраструктуры региона.
8 февраля 2025 года Эстония, Литва и Латвия официально вышли из электрического кольца Белоруссии и России (БРЭЛЛ). Название этой электросистемы состоит из первых букв этих стран.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа провел странную церемонию прощания с БРЭЛЛ, вспомнив советского революционера Владимира Ленина.