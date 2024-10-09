Новак сообщил о стремлении стран ЕС продолжать закупку российского газа через Украину

Страны Евросоюза стремятся продолжать закупку российского газа через Украину после 2024 года. Однако конкретных решений и документов на данный момент не существует, заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак, передает РИА Новости.

«Мы неоднократно подчеркивали, что ответственность лежит на покупателях и украинских коллегах, через которые осуществляется транзит. У нас есть газ, и мы его поставляем. Теперь важно, чтобы были урегулированы все вопросы, связанные с юридическими аспектами, интересами потребителей российского газа и договоренностями с владельцем украинской газотранспортной системы», — отметил Новак.

Он добавил, что поступают различные предложения о желании, чтобы это перешло в юридические действия или оформилось в документы.

Текущий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года.

Ранее сообщалось, что Казахстан стал серьезным конкурентом России на рынке газа в Китае.