Молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии Гуцул на девять лет

В Кишиневе проходит суд над оппозиционером Евгенией Гуцул. Обвинение предложило лишить ее свободы сроком на девять лет. Об этом сообщил ТАСС.

Представитель обвинения уже завершил свою речь перед судьями.

«Предлагаем осудить Евгению Гуцул на девять лет тюрьмы по делу о незаконном финансировании политических партий с последующим запретом занимать руководящие должности сроком на пять лет», — указал он.

Помимо Гуцул, там же судят ее соратницу Светлану Попан. Ей предложили дать восемь лет лишения свободы. После этого был объявлен перерыв. Вслед за ним дадут слово адвокатам обвиняемых.

Ранее сама Гуцул заявила, что ее судят за призывы к восстановлению отношений с Россией. Это, по ее утверждению, вызывает недовольство прозападного правительства Молдавии. Гуцул говорит, что дело против нее сфабриковано, а судебный процесс является политически мотивированным из-за ее должности главы Гагаузии. По ее словам, интерес к уголовному делу возник после ее встречи с президентом России Владимиром Путиным.