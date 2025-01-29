Новое руководство Сирии затребовало от РФ выдачи экс-президента Асада

Сирийское руководство сделало запрос России о выдаче ему бывшего президента Башара Асада. Об этом сообщило агентство Reuters.

Делегация российских дипломатов прибыла в Сирию и провела ряд встреч с новым правительством. При этом от нее потребовали выдать Асада, который успел покинуть страну и скрыться в РФ.

«Новый лидер Ахмед аш-Шараа потребовал от Москвы выдать бывшего президента Сирии Башара Асада, который бежал в Россию после того, как был свергнут повстанцами», — указали журналисты со ссылкой на осведомленный источник.

При этом само сирийское руководство ничего официально не сообщало о таком требовании.

Ранее сообщалось, что у России была также запрошена некая компенсация за нахождение военных баз на сирийской территории. Якобы это позволит «восстановить доверие» между сторонами. РФ также было предложено принять участие в восстановлении и реконструкции различных объектов в Сирии.