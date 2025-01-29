Новые сирийские власти обратились к России с просьбой о компенсации, заявляя, что это поможет «восстановить доверие». Об этом сообщило сирийское информационное агентство Sana.

Как утверждает агентство, этот вопрос обсуждался во время недавнего визита российской делегации в Сирию — первого с момента свержения режима Башара Асада. В ходе встречи российская сторона подтвердила свою поддержку положительных изменений, происходящих в стране.

Агентство сообщило, что во время переговоров была акцентирована важность роли России в восстановлении доверия с сирийским народом через конкретные действия, такие как предоставление компенсаций, а также реконструкция и восстановление.

Кроме того, новые власти Сирии подчеркнули, что процесс нормализации отношений с Россией должен «учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам».

По итогам визита российской делегации в Дамаск МИД РФ заявил о намерении развивать сотрудничество с Сирией на основе дружбы и взаимного уважения.

Ранее, 28 января, делегация РФ во главе с замглавы МИД Богдановым прибыла в Сирию впервые после смены власти.