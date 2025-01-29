Новые сирийские власти обратились к России с просьбой о компенсации
Sana: новые власти Сирии попросили у РФ компенсации «для восстановления доверия»
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Новые сирийские власти обратились к России с просьбой о компенсации, заявляя, что это поможет «восстановить доверие». Об этом сообщило сирийское информационное агентство Sana.
Как утверждает агентство, этот вопрос обсуждался во время недавнего визита российской делегации в Сирию — первого с момента свержения режима Башара Асада. В ходе встречи российская сторона подтвердила свою поддержку положительных изменений, происходящих в стране.
Агентство сообщило, что во время переговоров была акцентирована важность роли России в восстановлении доверия с сирийским народом через конкретные действия, такие как предоставление компенсаций, а также реконструкция и восстановление.
Кроме того, новые власти Сирии подчеркнули, что процесс нормализации отношений с Россией должен «учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам».
По итогам визита российской делегации в Дамаск МИД РФ заявил о намерении развивать сотрудничество с Сирией на основе дружбы и взаимного уважения.
Ранее, 28 января, делегация РФ во главе с замглавы МИД Богдановым прибыла в Сирию впервые после смены власти.