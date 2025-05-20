Проигравший на выборах президента Румынии Симион призвал КС отменить результаты голосования

Глава ультраправой партии Румынии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион призвал Конституционный суд страны отменить результаты второго тура президентских выборов. Об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, победивший на выборах мэра Бухареста Никушор Дан не должен был быть признан президентом из-за внешнего вмешательства и кибератак, направленных на подрыв честности избирательного процесса.

«На этот раз доказано доказательствами! Ни Франция, ни Молдавия, ни кто-либо другой не имеют права вмешиваться в выборы другого государства», — написал Симион.

Он призвал румынских граждан «срочно обратиться в КС, чтобы отменить этот фарс».

Мэр Бухареста Дан набрал 53,6% голосов избирателей и был официально объявлен новым президентом Румынии. Симион, который также участвовал в голосовании, получил поддержку 46,4% голосов.

Изначально первый тур президентских выборов в Румынии состоялся осенью 2024 года. Тогда основным претендентом на должность главы государства был политик Кэлин Джорджеску, которого оппозиция считала «пророссийским».

После того, как Джорджеску набрал необходимое количество голосов для второго тура, Конституционный суд отменил результаты выборов.

Поводом для отмены результатов послужили рассекреченные документы румынской разведки, в которых якобы говорилось о кибератаках, предпринятых с целью исказить ход избирательного процесса — под подозрением оказалась Россия. В дальнейшем на выборы выдвинулся кандидат, имеющий схожие взгляды с Джорджеску — Джорже Симион.

Ранее сообщалось, что жители Румынии начали резать паспорта после выборов в стране.