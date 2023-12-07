«Новой Собчак» не будет: политтехнолог раскрыл, чего можно ждать от президентских выборов 2024 года в России

Озвучена дата выборов президента России — они состоятся 17 марта 2024 года. Какие в них будут кандидаты и чего стоит ждать от гонки, нам рассказал известный политтехнолог и политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла.

Как отметил наш собеседник, никаких сенсаций не предвидится. Самые отъявленные и несистемные оппозиционеры согласны с тем, что за Владимира Путина готовы проголосовать от 75 до 80% от общего числа избирателей. От числа тех, кто придет на выборы, процент может быть еще выше.

«На долю всех остальных кандидатов остается, как видим, едва ли 1/5 часть голосующих. Разве что увидим продолжение соперничества за место второй партии в стране между КПРФ и ЛДПР. На сегодня шансы есть у представителей обеих партий и очень важно, в этом смысле, кого выдвинут коммунисты», — отметил Перла в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как рассудил политолог, они получат гарантированный минимум с Геннадием Зюгановым. Но могут рискнуть и выдвинуть другую кандидатуру. Например, бывшего иркутского губернатора Сергея Левченко. Ведь в прошлый раз они рискнули с подмосковным предпринимателем Грудининым. Все остальные, по мнению специалиста, имеют призрачные шансы на успех.

«Кого бы ни выдвинули «Новые люди», результат будет меньше 5%. Кто бы ни стал «официальным оппозиционером» — Явлинский, Надеждин или еще кто — он получит едва ли 1% голосов. Никакой «новой Собчак» в этот раз не будет. А если и будет, то не сможет создать интриги», — уверен эксперт.

Ранее выяснилось, что выборы президента РФ в новых регионах будут отличаться от голосования в других субъектах.