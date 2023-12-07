Выборы президента РФ в новых регионах будут отличаться от голосования в других субъектах

Порядок проведения выборов президента России в новых регионах будет несколько отличаться от того, как пройдет голосование в других субъектах РФ, заявила журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова.

В чем будут состоять отличия, Памфилова не сообщила. Порядок выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будет определен позже.

Сегодня Совет Федерации принял решение назначить выборы президента России на 17 марта 2024 года. Это постановление дает старт официальной избирательной кампании.