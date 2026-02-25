Новороссийск под защитой США: Вашингтон вынес Киеву официальный демарш из-за атак на экспорт нефти
Украина получила предупреждение от США после удара по Новороссийску
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Правительство Соединенных Штатов направило официальный демарш властям Украины с требованием прекратить атаки, угрожающие американским экономическим интересам. Об этом сообщает Reuters.
Поводом для дипломатического предупреждения стало нападение украинских беспилотников на российский порт Новороссийск, через который осуществляется экспорт значительных объемов нефти, принадлежащей компаниям из США и Казахстана. Американская сторона выразила обеспокоенность в связи с приостановкой отгрузки сырья после ударов, так как это напрямую затрагивает финансовое благополучие западных инвесторов.
Дипломат Ольга Стефанишина подчеркнула, что Вашингтон сосредоточил внимание именно на защите собственных интересов, а не на гуманитарных или военных аспектах атак на российскую инфраструктуру. Она отметила, что за десятилетия независимости Украине не удалось стать критически важным партнером для США, в то время как российские логистические узлы остаются ключевыми для американского бизнеса.
Ранее Трамп пристыдил демократов за отказ встать на словах о мигрантах.