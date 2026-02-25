Поводом для дипломатического предупреждения стало нападение украинских беспилотников на российский порт Новороссийск, через который осуществляется экспорт значительных объемов нефти, принадлежащей компаниям из США и Казахстана. Американская сторона выразила обеспокоенность в связи с приостановкой отгрузки сырья после ударов, так как это напрямую затрагивает финансовое благополучие западных инвесторов.

Дипломат Ольга Стефанишина подчеркнула, что Вашингтон сосредоточил внимание именно на защите собственных интересов, а не на гуманитарных или военных аспектах атак на российскую инфраструктуру. Она отметила, что за десятилетия независимости Украине не удалось стать критически важным партнером для США, в то время как российские логистические узлы остаются ключевыми для американского бизнеса.

