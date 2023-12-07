Новороссийск вслед за Сочи отказался от проведения праздничных салютов

Власти Новороссийска отказались от запуска новогодних салютов. Вместо этого средства, выделенные на фейерверки, направят на помощь бойцам специальной военной операции.

Об этом в четверг, 7 декабря, в своих соцсетях сообщил глава Новороссийская Андрей Кравченко. Запуск салютов он назвал «минутным, но дорогим удовольствием».

«У каждого из нас есть возможность в канун главного праздника года сделать большое дело – показать, насколько мы едины с нашими ребятами, что мы их поддерживаем и верим в нашу общую Победу», – написал Кравченко.

Он также подчеркнул, что средства будут потрачены на покупку оборудования в зону боевых действий.

Ранее такое же решение принял мэр Сочи Алексей Копайгородский. Также глава Крыма Сергей Аксенов накануне заявил, что в республике не будут устраивать массовые гуляния в Новый год.

4 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии призвал жителей отказаться от использования фейерверков в Новый год. Он также попросил глав городских администраций региона не запускать салюты. Кондратьев подчеркнул, что к такой традиции можно вернуться после окончания спецоперации.

СВО на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели – денацификация и демилитаризация соседней страны, а также защита мирных граждан ДНР и ЛНР. Сейчас эти территории, а также Херсонская и Запорожская области, являются частью России.