В Сочи деньги, выделенные на праздничные салюты, отправят на поддержку бойцов СВО

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что средства, предназначенные для организации праздничных новогодних салютов, направят на поддержку бойцов специальной военной операции.

Об этом градоначальник написал в своих соцсетях в среду, 6 декабря.

«Сэкономить деньги для других целей или направить их в благотворительный фонд – это будет лучшим подарком для наших земляков на передовой специальной военной операции и их семей», – отметил Копайгородский.

Он подчеркнул, что за поступлениями в бюджет проследит координационный совет. Ведомство также отчитается о сумме собранных средств и их реализации.

Кроме того, добавил Копайгородский, во время праздников власти особое внимание уделят укреплению семейных ценностей, отечественной культуре и патриотизму. По словам мэра, на новогодние праздники запланированы более 250 мероприятий.

Ранее в пресс-службе администрации Сочи сообщили, что с 10 декабря в городе начнут работать новогодние ярмарки. Также в городе откроются елочные базары.

27 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике не будут проводить массовые новогодние гуляния в целях сохранения безопасности в регионе. Он также призвал крымчан отказаться от использования фейерверков и пиротехники на новогодних праздниках.

Ранее мэр Сочи Копайгородский сообщил об ущербе, нанесенном пляжной инфраструктуре города в результате урагана, обрушившегося на Краснодарский край, Крым и Севастополь в конце ноября. По информации градоначальника, больше 200 млн рублей уйдет на восстановление объектов.