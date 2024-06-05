Новости об отставке губернатора Алтайского края Томенко оказались фейком

Информация об отставке губернатора Алтайского края Виктора Томенко оказалась фейком. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что тот продолжает работать на своем посту и в скором времени совершит рабочую поездку на Петербургский международный экономический форум.

Добавляется, что также рабочий график главы региона не изменился. А ложная информация об уходе с должности Томенко появилась параллельно с заявлением об отставке главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

Ранее сообщалось, что глава государства в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с вице-спикером верхней палаты парламента Андреем Турчаком и предложил ему занять должность врио главы Республики Алтай. Напомним, что с 2009 по 2017 год Турчак был губернатором Псковской области.