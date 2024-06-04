Путин предложил сенатору Турчаку возглавить Республику Алтай

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с сенатором Андреем Турчаком и предложил ему занять должность временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай.

Президент России назвал Алтай перспективным регионом в свете планов развития туристической отрасли. При этом он подчеркнул, что это еще и непростой субъект федерации — многонациональная республика с глубокой историей.

Бывший глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил об уходе со своего поста в связи с переходом на новое место работы. Срок его полномочий истекал в сентябре этого года.

Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак уже имеет опыт руководства российским регионом. В 2009-2017 гг. он возглавлял Псковскую область.

Ранее сообщалось о кадровых перестановках в руководстве Самарской области. В отставку подал Дмитрий Азаров, временно исполнять его обязанности будет бывший глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев.