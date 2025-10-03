Новые американские ракеты Barracuda угрожают ряду крупных российских городов

Относительно недорогие модульные крылатые ракеты Barracuda, потенциально поставляемые США украинской армии, способны достигать ряда российских городов, включая Нижний Новгород, Владимир, Ярославль, Москву и Саратов. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Военная хроника».

В публикации также обращается внимание на уязвимость базы стратегических ракетоносцев в Энгельсе.

Авторы канала подчеркивают, что максимальная дальность ракет позволяет поражать склады, узлы связи или объекты энергетической инфраструктуры, однако они не предназначены для уничтожения крупных инфраструктурных объектов. Эффективность подобных атак, по мнению «Военной хроники», напрямую связана с их частотой и объемом.

Авторы признают, что Barracuda вряд ли станет «супероружием», и подчеркивают, что результативность ракет зависит от успешности масштабирования и снижения стоимости их производства компанией-разработчиком. В другой публикации этого же канала отмечается, что запуск Barracuda не требует специализированных стартовых площадок, что увеличивает их опасность даже в минимальной комплектации.

Недавно газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщала о возможной передаче Украине как ракет Tomahawk, так и Barracuda со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что японские СМИ увидели в словах Путина намек на удар «Орешником» по Европе.