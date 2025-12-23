Новые документы Минюста США раскрыли восемь совместных рейсов Трампа и Эпштейна

Новые документы Минюста США по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми, указывают на более частые контакты между ним и экс-президентом США Дональдом Трампом, чем предполагалось ранее.

Согласно полетным записям, с которыми ознакомились журналисты NBC, в период с 1993 по 1996 год Трамп был пассажиром частного самолета Эпштейна как минимум восемь раз. Эти данные вносят дополнительные детали в историю взаимоотношений двух известных фигур, связь с которыми давно является предметом публичного внимания и расследований.

Согласно анализу телеканала, по крайней мере в четырех из этих рейсов на борту также присутствовала Гислейн Максвелл — помощница Эпштейна, осужденная за соучастие в его преступлениях. В перелетах, судя по записям, участвовали и члены семьи Трампа: его вторая жена Марла Мейплз, а также дети — дочь Тиффани и сын Эрик.

Особое внимание привлекают два конкретных рейса. В одном из них, состоявшемся в 1993 году, единственными пассажирами борта были Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн. В другом полете вместе с ними находилась 20-летняя женщина, чье имя в документах не раскрывается. Отдельно отмечается, что еще в двух рейсах фигурируют пассажирки, которые, по данным расследования, могли бы выступать свидетелями по делу Максвелл.

Публикация этих записей стала частью масштабного раскрытия документов по делу Эпштейна, которое Минюст США начало 20 декабря. Интересно, что уже на следующий день из открытого доступа было удалено около 16 файлов, среди которых, как сообщалось, находились фотографии Дональда и Мелании Трамп в компании Эпштейна и Максвелл. Это выборочное изъятие породило новые вопросы о полном объеме информации, касающейся связей публичных лиц с осужденным преступником.

Новые данные о восьми рейсах не являются обвинительным заключением, но они добавляют конкретные хронологические и фактически проверяемые детали в публичную дискуссию, которая продолжает влиять на политический ландшафт США.

