Среди тысяч страниц рассекреченных документов по делу финансиста-извращенца Джеффри Эпштейна обнаружили загадочный и жуткий отрывок: слова из русской колыбельной. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США.

На одной из бумаг, чье происхождение и авторство остаются неизвестными, аккуратным почерком латиницей выведены две строчки: «Báhyue báhyushki bahyúe / Neh lahzshí̇sya na krahyúe». Фонетическая транскрипция однозначно указывает на слова известной русской народной колыбельной: «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю».

Никакого контекста, поясняющего, зачем была сделана эта запись, кто ее автор и какое отношение она имеет к сетям Эпштейна, в материалах дела не приводится. Колыбельная, ассоциирующаяся с безопасностью, заботой и сном, контрастирует с мрачным содержанием остальных документов о секс-торговле, педофилии и прочих преступлениях.

Министерство юстиции США, публикуя документы, заявило, что предприняло все разумные усилия для проверки и редактирования личной информации, касающейся жертв, однако происхождение этой конкретной записи установить пока не удалось.

Ранее сообщалось, что фото паспортов россиянок и украинок нашли в файлах извращенца Эпштейна.