В Вильнюсе стартовал саммит НАТО. На Западе уже неоднократно заявляли, что в этом году мероприятие станет поистине судьбоносным.

Как рассказал политолог Виктор Щедрин, на этой встрече действительно могут быть приняты несколько важных решений.

«Во-первых, как и было заявлено, НАТО поддержит стремление Украины в альянс. Во-вторых, будут обсуждаться новые контуры европейской безопасности: усиление собственной оборонной промышленности и создание оборонительных баз на границе с Россией, на которых настаивает Литва», — пояснил Щедрин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, по словам политолога, одно решение, которое может претендовать на статус судьбоносного, все же уже было принято ранее.

«Но ключевые изменения уже произошли: Турция поддержала вхождение Швеции в НАТО», — отметил Щедрин.

Ранее СМИ узнали, что получила Турция от Швеции в обмен на одобрение членства в НАТО.