Члены нового правительства Сирии не стали обмениваться рукопожатием с Анналеной Бербок, главой МИД Германии, во время ее неожиданного визита в Сирию. Этот эпизод был запечатлён на видео, которое было опубликовано в издании Welt.

На фотографиях, которые были опубликованы, можно увидеть, как министр покидает самолет и направляется к сирийским политикам. Вместо традиционного рукопожатия они приложили руки к груди, что, несомненно, свидетельствует об отказе от общепринятых приветствий.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к России с призывом вывести свои военные базы из Сирии. Это заявление она сделала перед поездкой в Дамаск, подчеркнув, что все государства, включая Россию, должны уважать суверенитет и территориальную целостность арабской страны.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что эти вопросы не входят в компетенцию Бербок и касаются исключительно отношений между Россией и Сирией. Депутат напомнил, что после вотума недоверия правительству, который состоялся в Германии перед Новым годом, министр иностранных дел страны оказалась в положении «хромой утки».