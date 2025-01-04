Слуцкий назвал Бербок «хромой уткой» за слова о военных базах РФ Сирии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вышла за рамки своих полномочий, пытаясь повлиять на процесс формирования государственности в Сирии и диктуя России, обладающей ядерным оружием, с кем и как ей строить военное сотрудничество. Об этом в своём Telegram-канале написал Леонид Слуцкий, председатель комитета Государственной Думы по международным делам, комментируя заявление дипломата о российских военных базах на сирийкой территории.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к России с призывом вывести свои военные базы из Сирии. Это заявление она сделала перед поездкой в Дамаск, подчеркнув, что все государства, включая Россию, должны уважать суверенитет и территориальную целостность арабской страны.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что эти вопросы не входят в компетенцию Бербок и касаются исключительно отношений между Россией и Сирией.

«Бербок явно превысила полномочия: она не просто грубо вмешивается в процесс становления сирийской государственности, но и пытается диктовать ядерной державе, как и с кем ей вести военное сотрудничество», — написал Слуцкий.

Депутат отметил, что после вотума недоверия правительству, который состоялся в Германии перед Новым годом, министр иностранных дел страны оказался в положении «хромой утки».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова послала Бербок к США после призыва избавиться от баз РФ в Сирии.