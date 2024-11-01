«Новые люди» предложили внести три исключения в законопроект о чайлдфри

Депутаты от партии «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин предложили внести три исключения в законопроект о запрете чайлдфри, сообщил РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Исключения, по словам авторов предложения, касаются медицинских показаний, религиозных убеждений и материальных трудностей, которые могут повлиять на решение о деторождении.

Как отмечают депутаты, отказ от рождения детей может быть обусловлен объективными причинами, включая опасность для здоровья будущей матери или риск передачи наследственных заболеваний. В качестве примера они приводят институт монашества, где женщины, согласно обету, не имеют возможности создавать семьи.

Также депутаты подчеркивают, что в современных экономических условиях, таких, например, как высокие ставки по ипотеке, многие семьи сталкиваются с материальными трудностями, что также может влиять на решение о рождении первого ребенка.

Такая данная позиция встретила критику со стороны спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володи. Он выразил недовольство инициативой «Новых людей», заявив, что те, кто не поддержит законопроект, выступают против своей страны и традиционных семейных ценностей.

Обсуждение законопроекта и предложенных исключений продолжится, и, как ожидается, вызовет активные дебаты в обществе и в законодательных кругах.

17 октября Госдума одобрила два законопроекта, направленных на борьбу с пропагандой бездетности. Первый — вводит штрафы за распространение идеи чайлдфри, а второй — запрещает пропаганду бездетного образа жизни в интернете, СМИ, кино и рекламе.

Депутат Сардана Авксентьева от партии «Новые люди» выразила опасения по поводу возможных доносов на бездетные пары, из-за чего в обществе может возникнуть социальное напряжение и нарушению личных прав граждан. Она отметила, что подобные меры могут вызвать недовольство и угнетение тех, кто выбрал осознанную бездетность.

В ответ на эти опасения спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что государство не намерено принуждать женщин к родам и будет уважать их права. Она добавила, что главной целью законопроектов является создание позитивного имиджа семьи и материнства в обществе.

Ранее сообщалось, что в России предложили отправлять женщин на удаленку для повышения рождаемости.