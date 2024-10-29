В России предложили отправлять женщин на удаленку для повышения рождаемости

В России выступили с инициативой отправлять женщин на удаленную работу для повышения рождаемости. Общественные активисты считают, что работающие из дома сотрудницы имеют больше возможностей для создания семьи, чем те, кто проводит рабочие часы в офисе.

Как сообщил SHOT, с такой инициативой выступило движение «Ветераны России», которое уже направило обращения в Государственную Думы РФ, Совет Федерации и Администрацию Президента.

Председатель движения Ильдар Резяпов отметил, что миллионы женщин заняты в профессиях, позволяющих работать удаленно. В пример он привел бухгалтеров, маркетологов и IT-специалистов.

«Сегодня для России важно создавать условия, которые помогут укрепить демографическую ситуацию, и это вопрос не только государственной поддержки, но и гибкости в подходе к труду. Миллионы женщин смогут совмещать работу и воспитание детей, не теряя в качестве жизни и карьерных перспективах», — Резяпов.

Общественник добавил, что удаленные работницы чаще становятся матерями, поскольку работодатели часто отдают предпочтение сотрудникам без маленьких детей.

Удаленная работа представляет собой форму трудовой деятельности, при которой сотрудники выполняют свои обязанности вне офисного помещения, используя современные технологии и интернет. Этот формат работы стал особенно популярным после пандемии COVID-19, когда многие компании были вынуждены перейти на удаленный режим.

В последние годы многие российские компании начали разрабатывать гибридные модели работы, которые сочетают в себе элементы как офисного, так и удаленного формата.

Ранее российская теле- и радиоведущая Тутта Ларсен выступила против запрета чайлдфри и введения налога на бездетность.