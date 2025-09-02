Новые подробности убийства Парубия: ему отомстили по «политическим мотивам»

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия сделал сенсационные заявления — он заявил, что расправился с политиком из «личной мести украинским властям». Видео с допросом задержанного опубликовал в телеграм-канале телеканал «Звезда».

На вопрос о том, почему именно Парубий стал его жертвой, фигурант дал неожиданный ответ, отметив, что экс-спикер «просто был рядом».

Подозреваемый добавил: «Жил бы я в Виннице, был бы Петя», намекая на возможное покушение на другого украинского политика. На какого именно — он не уточнил.

Задержанный также опроверг информацию, распространяемую многими украинскими СМИ о «российском следе» в этом преступлении. Он отрицал, что стал жертвой шантажа или вербовки со стороны Москвы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.

Напомним, Парубий был убит во Львове в субботу, 30 августа, несколькими пулевыми выстрелами в спину. Киллер, предварительно, достал оружие из курьерской сумки в момент, когда политик шел по улице.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко допустил причастность главы киевского режима Владимира Зеленского к убийству Андрея Парубия.