Новые власти Сирии собрались приостановить действие конституции

Переходное правительство Сирии приостановит действие конституции и работу парламента на три месяца. В комментарии агентству Agence France-Presse представитель новых властей республики Убейда Арнаут отметил, что такое решение было принято с целью обеспечения формирования нового кабмина, который, как ожидается, будет представлять интересы широкой части населения.

По словам Убейда, важным шагом на пути к восстановлению политической стабильности станет создание специального комитета по юридическим вопросам и правам человека. Представитель новых властей Сирии отметил, что этот комитет займется тщательным изучением действующей конституции и подготовит предложения по внесению необходимых поправок.

«Новые власти приостановят работу парламента и действие конституции на три месяца», — отметил Убейда.

Ситуация в Сирии обострилась после наступления сирийской оппозиции в конце ноября. Силы, выступающие против Башара Асада во главе с Сирийской национальной армией (СНА) и отрядами «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*), начали свое продвижение на юг страны.

29 ноября 2024 года сирийские оппозиционные группировки на юге страны начали операции в провинциях Даръа и Эс-Сувейда, направляясь к границе с Иорданией.

1 декабря СНА, работающая на севере Сирии, приступила к атаке на позиции местных курдских формирований (YPG), которые контролировали город Телль-Рифъат. 6 декабря к боевым действиям против сил Асада присоединилась проамериканская Армия свободной Сирии, начав наступление на оставленные правительственными войсками позиции.

В ночь на 8 декабря Дамаск был захвачен, а президент Сирии покинул страну. По информации издания Bloomberg, Башару Асаду удалось выехать за пределы государства благодаря российской разведке.

*организация, признанная в РФ террористической.