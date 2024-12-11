СМИ: побег Асада могла организовать российская разведка

Свергнутый президент Сирии Башар Асад и его семья согласились на эвакуацию, предложенную российскими спецслужбами, сообщает Bloomberg. По данным зарубежного издания, ссылающегося на три источника, главу арабского государства и его близких вывезли из авиабазы Хмеймим.

Как рассказали обозревателям, Башару Асаду предложили один безопасный выход из сложной ситуации: покинуть Сирию. Российские спецслужбы якобы посодействовали в эвакуации. Побег, по словам собеседников издания, организовали сотрудники разведки через авиабазу в Хмеймиме.

Отследить перемещение транспорта было невозможно: его обезопасили, отключили транспондер и тем самым не попали в поле зрения.

Напомним, сирийская вооруженная оппозиция заявила о свержении режима Башара Асада по телевидению 8 декабря. Вскоре посольство Сирии в России рассказало, что сирийский президент находится в Москве. Baza сообщала, что родные Асада купили 19 апартаментов в Москве-Сити.

Ранее сообщалось, что в России ответили на вопрос о возможности выдачи Башара Асада по ордеру МУС.