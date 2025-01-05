Новые власти Сирии замазали лицо Бербок на фотографии со встречи в Дамаске

На фотографии, которую опубликовали новые власти Сирии после недавних переговоров в Дамаске, лицо главы МИД ФРГ Анналены Бербок было скрыто. Об этом стало известно из сообщения немецкого телеканала N-tv, который проанализировал снимки, опубликованные в социальных сетях.

Как мы уже сообщали, 3 января в Дамаск с неожиданным визитом прибыли министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и её французский коллега Жан-Ноэль Барро. В сирийской столице они встретились с главой нового правительства страны Ахмедом аш-Шараа, также известным как Абу Мухаммед аль-Джулани.

«Новое сирийское руководство, очевидно, имеет большие проблемы в обращении с влиятельными женщинами-политиками из-за рубежа», — указано в публикации немецкого канала.

К тексту прилагается снимок, который сирийские власти опубликовали в своих социальных сетях. На этом изображении лицо Бербок невозможно идентифицировать из-за сильной размытости.

Ранее сообщалось, что члены нового правительства Сирии не стали обмениваться рукопожатием с Анналеной Бербок, главой МИД Германии, во время ее неожиданного визита в Сирию. На фотографиях, которые были опубликованы в СМИ, можно увидеть, как министр покидает самолет и направляется к сирийским политикам. Вместо традиционного рукопожатия они приложили руки к груди, что, несомненно, свидетельствует об отказе от общепринятых приветствий.