Новый глава Минобороны США Хегсет назвал три ключевых приоритета Пентагона

В своем первом обращении к военнослужащим новый министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет обозначил основные цели: возродить «воинскую доблесть», обновить вооруженные силы и укрепить меры по предотвращению потенциальных опасностей. Выдержки речи главы Пентагона приводит пресс-служба ведомства.

В частности, Хегсет сообщил о намерении провести модернизацию оборонной промышленности, применить инновационные методы и усилить сотрудничество с партнерами, особенно важное в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Мы выполним миссию президента — сдержать войну, а при необходимости уничтожить врагов», — заверил Хегсет.

Хегсет отметил, что основной задачей Пентагона будет обеспечение безопасности Соединённых Штатов и предотвращение агрессии, в том числе со стороны Китая. При этом он не упомянул ни о России, ни об украинском конфликте.

Ранее сообщалось, что тогда еще претендент на пост руководителя Пентагона Пит Хегсет в ходе слушаний в Сенате заявил, что США при президенте Дональде Трампе планируют сосредоточиться на выстраивании системы, направленной на сдерживание «агрессии КНР» в Индо-Тихоокеанском регионе.