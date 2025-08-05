Новый камуфляж Минобороны Украины вызвал скандал

Министерство обороны Украины утвердило новый образец маскировочного рисунка для вооруженных сил под названием ММ-25, о чем сообщили на сайте ведомства. Подчеркивается, что речь не идет о замене существующего камуфляжа ММ-14 («пиксель»), а лишь о введении дополнительного варианта, аналогичного уже используемым расцветкам «олива» или «койот». Однако инициатива вызвала неоднозначную реакцию.

Решение мотивируется многочисленными запросами от военнослужащих, которые и так приобретали форму с похожим узором за свой счет. В ведомстве утверждают, что новый рисунок, фактически являющийся копией популярного американского Multicam, должен улучшить маскировку в определенных условиях. Закупочное агентство Минобороны уже объявило тендеры на первые пробные партии в 20 тыс. единиц.

Однако бывшая советница министра обороны Дана Яровая назвала инициативу «популизмом, схемой и поводом заработать». По ее мнению, популярность Multicam объясняется не рисунком, а качеством ткани — более легкой и прочной.

Она заявила, что Минобороны предлагает не менять ткань, а лишь перерисовать рисунок, поскольку на изменении цвета заработать проще, чем на инновациях.

Яровая также отметила, что производство ткани с семицветным рисунком дороже, а техническая возможность есть лишь у одного производителя на Украине.

В то же время глава Антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко сообщил, что спецподразделения, в частности ГУР, давно просили наладить официальные поставки формы с таким узором. По его словам, это для них не только элемент защиты, но и элемент «статусности», а также способ идентификации на фронте.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ погиб во время создания постановочного видео о «захвате» позиций ВС РФ под Сумами.