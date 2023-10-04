Новый коридор для импорта авто: зачем президент Узбекистана едет в Россию

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», рассказал, о чем Мирзиеев может говорить с российскими властями.

«Глава Узбекистана встретится с Владимиром Путиным, председателем правительства Михаилом Мишустиным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Не исключено, что одним из пунктов встречи будет обсуждение сотрудничества в сфере автопрома, производства и импорта автокомпонентов. Этот сегмент российской экономики оказался одним из самых проблемных из-за санкций», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Недавно Казахстан заявил о присоединении к санкционному режиму, напомнил эксперт. Узбекистан же может стать альтернативным коридором для параллельного импорта, в том числе и иномарок. Создание каналов ввоза в Россию комплектующих из Южной Кореи, Японии, Западной Европы и США вполне возможно — автовладельцы будут за это очень признательны.

«Также не исключено, что стороны попробуют наладить совместный выпуск автокомпонентов на одной из российских площадок. Скорее всего, в Татарстане. Соответствующие производственные мощности там есть — это и «КамАЗ», и ОЭЗ «Алабуга». Мирзиеев как раз собирается посетить этот российский регион», — добавил Сипров.

А вот сотрудничество с узбекским производителем Ravon, считает политолог, маловероятно. Бу Андерссен, гендиректор этой компании, в прошлом десятилетии безуспешно руководил сначала «ГАЗом», а потом «АвтоВАЗом». Тольяттинский автогигант он, по словам эксперта, сознательно довел до кризиса, о чем с гордостью сообщил в интервью одному из шведских СМИ. Вряд ли отечественные автопроизводители захотят работать с таким партнером.

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