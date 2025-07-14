Президент США Дональд Трамп в ближайшее время сделает «важное заявление» о России, в котором, вероятно, объявит о новом плане военной поддержки Украины. Об этом пишет издание Axios.

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что скорое выступление американского лидера будет «агрессивным». Среди возможных анонсов Трампа — поставки Киеву наступательного вооружения, включая дальнобойные ракетные системы.

Этот шаг стал неожиданным поворотом в политике американского президента, который ранее публично подчеркивал, что предоставляет Украине только оборонительные вооружения.

По данным источников, новый план был предложен главой киевского режима Владимиром Зеленским две недели назад на саммите НАТО в Гааге. Интересно, что Зеленский появился на встрече в деловом костюме, а не в привычной военной форме, что, по мнению наблюдателей, способствовало более продуктивным переговорам.

Резкое ужесточение позиции Трампа последовало после его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 3 июля. Как сообщают источники, американский лидер заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что «Путин хочет забрать все», намекая на нежелание Москвы идти на компромиссы по Донбассу.

Кремль, комментируя изменение риторики Белого дома, подчеркнул необходимость диалога и мирного урегулирования, но не исключил ответных мер в случае поставок нового оружия Киеву.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает ужесточение санкций против России.

* Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.