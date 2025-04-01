Новый посол Франции прибыл в Москву

В Россию прибыл новый посол Франции Николя де Ривьер. Об этом в своем телеграм-канале объявило французское посольство в Москве.

По утверждению французских дипломатов, в Россию приехал новый глава посольства в РФ. Его зовут Николя де Ривьер. До этого его обязанности на протяжении восьми месяцев исполнял временный поверенный в делах Франции в России Захари Гросс.

В МИД России в свою очередь заявили, что уже приняли у нового посла верительные грамоты. Ранее кандидатура де Ривьера еще до его окончательного утверждения на пост была рассмотрена и одобрена Кремлем, это стандартная дипломатическая процедура при подобных назначениях.

Ранее сообщалось, что Франция присоединилась к совместному заявлению нескольких стран ЕС по поводу готовности ввести против России новые санкции. Она подписала документ о необходимости давления на РФ, в том числе и с помощью очередных рестрикций.