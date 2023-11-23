Новый президент Аргентины Милей обратился к Зеленскому с предложением

Избранный на прошедших в минувшие выходные выборах главы государства президент Аргентины Хавьер Милей предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести посвященную урегулированию конфликта на Украине конференцию.

Как сообщила в беседе с журналистами советник Милея по внешнеполитическим делам Аргентины Диана Мондино, местом проведения указанной конференции должна стать одна из стран Южной Америки.

«Они (Миллей и Зеленский. — Прим. ред.) организуют мирную конференцию в Латинской Америке и Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет к месту», — цитирует Мондино РИА Новости.

К настоящему времени в Киеве предложение Милея никак не прокомментировали.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем материале для издания The Economist заявил, что украинская армия не справляется должным образом в зоне боевых действий, а утверждения о том, что Россия ослабнет, по словам Залужного, были глупыми.