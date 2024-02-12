Новый президент Финляндии Стубб не собирается восстанавливать отношения с Россией до окончания СВО
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Избранный президент Финляндии Александер Стубб заявил, что у отношения Хельсинки и Москвы останутся на прежнем уровне до окончания СВО. Об этом он сказал на своей первой пресс-конференции после избрания.
Стубб констатировал, что сейчас у Финляндии фактически нет отношений с Россией, и в ближайшем будущем это положение не улучшится.
Он отметил, что сохраняются практические отношения между пограничными службами двух стран и дипломатические контакты.
11 февраля Стубб победил во втором туре президентских выборов в Финляндии. Политик представляет правящую правоцентристскую партию «Национальная коалиция» и отчетливо придерживается прозападных взглядов.