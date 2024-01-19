Новым послом России в Японии назначен Николай Ноздрев
Фото: [МИД РФ]
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в Японии Николая Ноздрева.
Он заменит на этом посту Михаила Галузина, который в ноябре был переведен на должность замглавы МИД. В отсутствие посла российское представительство в Токио возглавлял временный поверенный Геннадий Овечко.
52-летний Ноздрев работает во внешнеполитическом ведомстве с 1994 года после окончания МГИМО. В системе МИД дипломат занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. С 2018 года возглавлял Третий департамент Азии.
Отношения Москвы и Токио переживают сложные времена. Япония поддерживает Украину, вводит антироссийские санкции и продолжает претендовать на южную гряду Курильских островов. Россия в ответ на недружественные действия отказалась возобновить соглашение о рыбном промысле в районе Курил.