Новым премьером Франции назначен 73-летний центрист Франсуа Байру

Церемония передачи полномочий от уходящего премьера Мишеля Барнье к новому главе правительства пройдет в Матиньонском дворце.

Ранее сообщалось, что сторонники французского президента Эммануэля Макрона требовали, чтобы он как можно быстрее назначил нового премьер-министра. При этом сам Франсуа Байру публично заявлял, что Франция не может долго находиться в подвешенном состоянии.