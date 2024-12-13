Новым премьером Франции назначен 73-летний центрист Франсуа Байру

Во Франции назначили нового премьер-министр

Политика

Фото: [flickr.com]

73-летний центрист, председатель партии «Демократическое движение» (Modem) Франсуа Байру, назначен новым премьер-министром Франции, сообщило агентство France Press, ссылаясь на информацию из Елисейского дворца.

Церемония передачи полномочий от уходящего премьера Мишеля Барнье к новому главе правительства пройдет в Матиньонском дворце.

Ранее сообщалось, что сторонники французского президента Эммануэля Макрона требовали, чтобы он как можно быстрее назначил нового премьер-министра. При этом сам Франсуа Байру публично заявлял, что Франция не может долго находиться в подвешенном состоянии.