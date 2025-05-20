Новым сенатором от Архангельской области стане экс-глава «Роскосмоса»

Юрий Борисов, ранее возглавлявший «Роскосмос», а с февраля исполняющий обязанности спецпредставителя президента РФ по вопросам международного взаимодействия в космической сфере, станет сенатором, представляющим Архангельскую область, на период губернаторства Александра Цыбульского (срок истекает в сентябре). Соответствующий указ уже подписан, передает «Коммерсантъ».

Ранее сенаторское кресло от исполнительной власти Архангельской области освободилось в начале текущего года после добровольной отставки коммуниста Александра Некрасова. В КПРФ пояснили газете, что господин Некрасов не рассчитывал на переназначение и решил «сконцентрироваться на управленческой деятельности».

В сенаторскую тройку губернатора Цыбульского входили депутат Госдумы Елена Вторыгина и бывший сенатор Виктор Павленко, но после ухода Некрасова оба отказались от мандата.

В результате губернатор получил право назначить сенатором любого кандидата, отвечающего требованиям по месту жительства или подпадающего под исключения, например, имеющего звание генерала армии или соответствующий чин.

Юрий Борисов с 2013 года является действительным государственным советником 1-го класса, что приравнивается к генералу армии.

Напомним, Юрий Борисов руководил «Роскосмосом» с 15 июля 2022 года по 6 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что вдова убитого генерала Кириллова начала претендовать на сенат.