Новым сенатором от Архангельской области стане экс-глава «Роскосмоса»
«Коммерсантъ»: экс-глава «Роскосмоса» Борисов станет сенатором
Фото: [kremlin.ru]
Юрий Борисов, ранее возглавлявший «Роскосмос», а с февраля исполняющий обязанности спецпредставителя президента РФ по вопросам международного взаимодействия в космической сфере, станет сенатором, представляющим Архангельскую область, на период губернаторства Александра Цыбульского (срок истекает в сентябре). Соответствующий указ уже подписан, передает «Коммерсантъ».
Ранее сенаторское кресло от исполнительной власти Архангельской области освободилось в начале текущего года после добровольной отставки коммуниста Александра Некрасова. В КПРФ пояснили газете, что господин Некрасов не рассчитывал на переназначение и решил «сконцентрироваться на управленческой деятельности».
В сенаторскую тройку губернатора Цыбульского входили депутат Госдумы Елена Вторыгина и бывший сенатор Виктор Павленко, но после ухода Некрасова оба отказались от мандата.
В результате губернатор получил право назначить сенатором любого кандидата, отвечающего требованиям по месту жительства или подпадающего под исключения, например, имеющего звание генерала армии или соответствующий чин.
Юрий Борисов с 2013 года является действительным государственным советником 1-го класса, что приравнивается к генералу армии.
Напомним, Юрий Борисов руководил «Роскосмосом» с 15 июля 2022 года по 6 февраля 2025 года.
Ранее сообщалось, что вдова убитого генерала Кириллова начала претендовать на сенат.