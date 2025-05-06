Вдова убитого генерала Кириллова начала претендовать на сенат

По всей видимости, Светлана Кириллова, жена трагически погибшего в 2024 году генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, возглавлявшего войска РХБЗ, станет новым сенатором, представляющим Костромскую область. Об этом изданию «Ведомости» сообщили источники, знакомые с ситуацией в Костромской областной думе и в администрации президента.

Областная дума имеет право делегировать Кириллову в Совет Федерации в случае ее избрания депутатом.

Кириллова участвует в предварительном голосовании «Единой России» для определения кандидатов на выборы, намеченные на 14 сентября. Сергей Калашник, текущий представитель Заксобрания в Совете Федерации, в праймериз не участвует. Согласно закону, сенатором от регионального законодательного органа может быть только депутат этого органа.

У Кирилловой не должно возникнуть препятствий с требованием о проживании в регионе: она, как и ее покойный муж, родилась и выросла в Костроме. Согласно ее видеообращению, опубликованному на сайте предварительного голосования, Кириллова с конца 1990-х годов работает в сфере военного здравоохранения в Вооруженных силах России.

На сайте также указано, что Кириллова является главным экспертом отдела управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты.

Ранее сообщалось, что вдова погибшего семь месяцев назад хоккеиста Годро родила сына.