«Нужно дожидаться итогов саммита»: когда грядет новый этап зерновой сделки
Политолог Ванифатов объяснил, какую роль Эрдоган хочет сыграть в зерновой сделке
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Одним из важных вопросов, который обсудят главы двух государств, станут договоренности о поставках зерна.
По мнению политолога Алексея Ванифатова, Турция хочет занять роль центра поставок зерна. Однако маловероятно, что сделка возобновится скоро.
«Сегодня, мне кажется, Россия и Турция достигнут немногочисленных поставок зерна в Турцию. А после турецкая сторона отправит его другим странам. Вряд ли можно говорить о новом этапе в зерновой сделке: нужно дожидаться итогов саммита G20 и генассамблеи ООН», — пояснил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Эксперт также отметил, что Эрдоган преследует и другие цели. Одна из них — повышение своего рейтинга в мировой политике. Для этого он хочет сделать Турцию посредником в переговорах по украинскому конфликту.
«Одержав победу на президентских выборах, Эрдоган перестал ярко заявлять о себе в СМИ. За исключением ситуации с передачей членов «Азова»* Украине. Теперь турецкий лидер разыграет карту миротворца, чтобы повысить свой рейтинг», — добавил политолог.
Ранее эксперт рассказывал о других подробностях переговоров в Сочи.
*организация запрещена на территории РФ и объявлена террористической