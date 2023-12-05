Нужно негласное решение: как Россия может добиться экстрадиции Александра Орлова

Александр Орлов, ресторатор, основавший популярные сети «Тануки» и «Ерш», а также разыскиваемый в РФ по уголовному делу, прячется в Лондоне. Об этом он сам заявил изданию Forbes .

Бизнесмен недавно открыл ресторан в британской столице и сейчас планирует запустить бизнес еще и в Гонконге. Его явно не беспокоит риск быть переданным правоохранителям России, объявившим его в международный розыск. Почему так происходит, нам рассказал политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров. По его мнению, Англия ни за что не экстрадирует беглого преступника.

«Дело не только в крайне сложных отношениях между Россией и Великобританией. Британская процедура экстрадиции не только политизирована, но и бюрократизирована. Перед передачей преступника иностранному государству запрос несколько раз рассматривается МВД и судами нескольких инстанций. Причем для отказа в экстрадиции достаточно субъективного мнения любого причастного к процедуре чиновника», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Российским правоохранителям, считает эксперт, даже не стоит пытаться добиваться выдачи Орлова, апеллируя к нормам международного права или двустороннего меморандума, подписанного генеральными прокуратурами обеих стран. Если Россия и США практикуют обмен своих граждан, как это было в истории с возвращением бизнесмена Виктора Бута, то с англичанами такие схемы не сработают.

В то же время, добавил политолог, некоторые возможности у РФ все-таки имеются.

«Для ускорения работы британской правовой машины потребуется политическое решение, скорее всего, негласное. Экстрадиция может быть произведена в обмен на какое-либо значимое для Соединенного Королевства решение в экономике, политике или военной сфере», — объяснил Сипров.

Единственная проблема в этом случае, по мнению нашего собеседника, заключается в ненадежности британцев: те запросто могут продолжить политические игры. Правда, иногда такие мероприятия заканчиваются смертью человека, которого требует выдать РФ. Так было, например, с олигархом Березовским или двойным агентом Скрипалем, который сначала подвергся отравлению, а затем пропал из медиаполя.

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