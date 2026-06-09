Болгария стала очередной страной, которая пересматривает свою военную помощь Киеву. Министр обороны Димитар Стоянов заявил, что его страна больше не будет поставлять оружие Украине. По его словам, украинскому режиму сейчас нужны не танки и ракеты, а солдаты. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» оценил это решение и спрогнозировал реакцию Запада.

Алексей Чепа отметил, что отказы от поставок следуют один за другим. По его словам, некоторые страны поставляли Украине не летальное оружие, а инженерную технику, средства разминирования.

«Это тоже не первый звонок. Чем дальше, тем больше будут отказы. Было много отказов по определенной технике. Например, США недавно отказали в поставках Patriot, сказав: „Нужно самим“. Поэтому это будет увеличиваться», — пояснил депутат.

По мнению депутата, отказ Болгарии и других стран — это серьезный удар по боеспособности украинской армии.

«Идут массированные поставки оружия — против России воюет, по сути, все НАТО. Чем меньше будет поставок, тем нам будет легче. Переговоры обязательно будут, просто надо хотеть их вести, а не декларировать и не саботировать», — резюмировал парламентарий.

Чепа также согласился с болгарским министром в том, что ключевая проблема Киева сейчас — не отсутствие оружия, а острый дефицит людей на фронте.

Президент США Дональд Трамп нашел неожиданного посредника для переговоров России и Украины — иерусалимского патриарха Феофила III. Политолог считает, что это не продуманная стратегия, а попытка отстраниться и переложить ответственность за провал.