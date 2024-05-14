«Нужны особые навыки»: зачем четверых губернаторов решили перевести в Правительство

Главам четырех регионов предложили перейти на работу в федеральное правительство. Мы выяснили, с чем связаны эти решения и какие навыки пригодятся бывшим губернаторам на новых должностях.

Предполагается, что губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев возглавит Минэнерго, Антон Алиханов из Калининградской области будет руководить Минпромторгом, глава Курской области Роман Старовойт станет министром транспорта, а губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев перейдет на работу в Министерство спорта.

Политолог Марина Силкина отмечает, что приглашение сразу четырех губернаторов на федеральные должности свидетельствует о необходимости в ротации кадров.

«В целом же потребность в эффективных управленцах такого уровня ощущается в России достаточно остро, об этом говорят и активно внедряемые проекты, такие как «Школа губернаторов» и «Лидеры России», – объяснила Силкина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Как считает эксперт, опыт руководства приграничной Курской областью в условиях СВО – большой плюс для Романа Старовойта, это поможет ему и в министерском статусе.

«Калининградская область также непростой стратегический регион, анклав среди недружественных государств. В условиях санкций и запрета на ввоз товаров через соседние страны управление им требует особых навыков. Можно сказать, в таких непростых условиях Антон Алиханов вырос до более высокого уровня», – говорит Силкина.

Также политолог напомнила о несбывшихся прогнозах: некоторые предполагали, что на новую должность перейдет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Но здесь тоже могут быть заложены какие-то варианты на будущее. В любом случае последние события говорят об обновлении элит на федеральном уровне, а губернаторский корпус теперь должен рассматриваться как перспективный кадровый плацдарм», – заключает эксперт.

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