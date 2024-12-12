Байден выделил Украине очередной пакет военной помощи

По данным издания, новый пакет военной помощи Киеву, одобренный президентом США Джо Байденом, представляет дополнительную защиту воздуха, бронетехнику, дроны и артиллерию. То есть, он будет включать и средства противовоздушной обороны, и другую необходимую технику, направленную на помощь ВСУ.

В США, напомним, намерены до окончания президентских полномочий Джо Байдена передать еще несколько пакетов помощи Украине. Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп предложил разместить на Украине военных со всего Евросоюза - те, в частности, могли бы наблюдать за соблюдением режима прекращения огня.