Байден выделил Украине очередной пакет военной помощи
Кирби: Джо Байден одобрил новый пакет помощи Украине
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США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи, сообщил в четверг представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, новый пакет военной помощи Киеву, одобренный президентом США Джо Байденом, представляет дополнительную защиту воздуха, бронетехнику, дроны и артиллерию. То есть, он будет включать и средства противовоздушной обороны, и другую необходимую технику, направленную на помощь ВСУ.
В США, напомним, намерены до окончания президентских полномочий Джо Байдена передать еще несколько пакетов помощи Украине. Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп предложил разместить на Украине военных со всего Евросоюза - те, в частности, могли бы наблюдать за соблюдением режима прекращения огня.