NYT: атаки дронов ВСУ на российские аэродромы вынуждают НАТО меняться

После недавних атак дронов ВСУ на российские аэродромы в НАТО задумались о переменах в стратегических приоритетах и о пересмотре мер безопасности, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в европейском представительстве Альянса.

1 июня украинские вооруженные формирования нанесли удары по нескольким аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что под Мурманском и Иркутском в результате атаки загорелась военная техника. Отмечалось, что пострадавших нет.

По данным NYT, эти атаки вызвали обеспокоенность среди западных союзников Украины, которые теперь пересматривают свои уязвимости и стратегии противодействия беспилотным угрозам.

Эксперты говорят о том, что применение дронов способно радикально изменить концепцию ведения боевых действий. Так, по мнению аналитика программы исследований России Центра военно-морского анализа ВМС США Сэмюэля Бендетта, США и страны НАТО уже осознают опасность для своих военных баз за рубежом, включая объекты на Ближнем Востоке и в Африке.

В январе 2024 года беспилотник атаковал американскую базу в Иордании. Это привело к гибели трех военнослужащих и ранениям 25 человек.

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что атаки Украины по российским аэродромам как минимум должны повлиять на планы президента Дональда Трампа по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Экс-офицер американской армии Александр Виндман заявил, что стоимость проекта в размере $175 млрд неоправданна, поскольку система не способна эффективно защитить от современных беспилотных угроз.

В мае США объявили о планах разработки многоуровневой системы ПРО «Золотой купол», которая должна обеспечить защиту материковой части страны от баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет.

Ранее сообщалось, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.