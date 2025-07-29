NYT: Гарвард готов выплатить $500 млн в ответ на требования Трампа

Гарвардский университет, по сообщениям The New York Times, готов пойти на уступки администрации президента Трампа и выделить до $500 млн для разрешения разногласий с Белым домом. Источники издания утверждают, что учебное заведение, хоть и не без колебаний, приняло решение о прямых выплатах федеральному правительству.

Детали финансового соглашения еще находятся в стадии обсуждения между сторонами. Журналисты отметили, что переговоры о точной сумме выплат продолжаются.

Источники подчеркивают, что сроки достижения окончательного соглашения между Гарвардом и правительством США пока не определены. Предполагается, что представители университета будут настаивать на учете поданного ими ранее федерального иска против правительства. Этот иск связан с сокращением финансирования и ограничениями на прием иностранных студентов.

Ранее сообщалось, что китайские студенты утонули в резервуаре на горнообогатительном комбинате.