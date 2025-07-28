Китайские студенты утонули в резервуаре на горнообогатительном комбинате

Шестеро студентов погибли во время учебной практики на горнообогатительном комбинате в Китае, упав в резервуар с рудной пульпой. Спасательные операции не увенчались успехом — густая смесь воды и измельченной руды не оставила им шансов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Трагедия произошла на предприятии China National Gold Group в автономном районе Внутренняя Монголия. Группа студентов Северо-Восточного университета в Шэньяне, изучавших обогащение полезных ископаемых, осматривала флотационную машину, когда под ними неожиданно обрушилась платформа-решетка. Все шестеро практикантов оказались в резервуаре с пульпой глубиной около десяти метров.

Несмотря на немедленное начало спасательных работ, помочь студентам не удалось. Густая рудная пульпа — смесь воды и измельченной породы — сделала практически невозможным самостоятельное спасение или быструю эвакуацию. Преподаватель, сопровождавший группу, получил травмы, но остался жив.

Компания-оператор заявила, что предприняла все возможные меры для спасения студентов, однако в китайских социальных сетях уже поднялась волна возмущения. Хэштег #ChinaGoldApology собрал более 52 миллионов просмотров за два часа, а пользователи требуют тщательного расследования и наказания виновных.

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