NYT: Израиль перенес начало наземной операции в секторе Газа из-за погоды

Отмечается, что наземная операция в Газе должна была начаться в эти выходные.

«Вторжение изначально планировалось осуществить в выходные, но оно было отложено на несколько дней, по крайней мере – частично из-за облачности, которая затруднила бы израильским пилотам и операторам беспилотных летательных аппаратов обеспечение прикрытия наземных сил с воздуха», – следует из материала газеты.

Несмотря на это, военнослужащие Израиля готовятся вторгнуться в сектор Газа в ближайшие дни. По данным источника, военные получили приказ полностью захватить столицу анклава и уничтожить его руководство. В материале подчеркивается, что дальнейших планов у Израиля по Газе нет.

Власть в секторе Газа принадлежит палестинской исламисткой радикальной организации ХАМАС, которая утром 7 октября объявила о начале специальной операции «Наводнение Аль-Акса», цель которой – освобождение территорий от «оккупации» Израиля. Из сектора Газа в направление израильских городов было выпущено от 2,5 до 5 тысяч ракет. Кроме того, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и захватили в заложники порядка 150 человек.

Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что Израиль планирует атаковать сектор Газа авиабомбами JDAM, которые способны полностью уничтожить столицу палестинского анклава.