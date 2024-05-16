Назначение Андрея Белоусова на должность нового главы российского Министерства обороны России сулит ничего хорошего и на самом деле представляет опасность для Украины. Соответствующее заявление сделал редактор NYT Серж Шеманн в своем материале для газеты.

По словам журналиста, устроенные президентом РФ Владимиром Путиным кадровые перестановки представляют настоящую опасность для украинской стороны. В конечном счете, они свидетельствуют на большие перемены в армии России, указал он.

Шерман выразил мнение, что на своем новом посту Белоусов сможет повысить эффективность ВПК РФ, обеспечивающего потребность отечественной армии в зоне СВО. В то же время, ВС РФ продолжают уверенное продвижение все глубже в подконтрольные Киеву территории, подчеркнул автор. Он заключил, что ничего из им перечисленного не предвещает хорошего для Украины.

Ранее эксперт Меркурис заявил, что Украина потратила свои ресурсы в ходе защиты миллиметровых участков земли.