В случае прекращения финансовой и военной поддержки со стороны США Украина, вероятно, сможет продержаться на поле боя лишь несколько месяцев, считают авторы статьи в The New York Times.

В статье говорится, что после того, как Дональд Трамп стал президентом США, украинские власти поняли, что больше не могут рассчитывать на поддержку Америки.

«Если США перекроют поддержку, то Киев мог бы продолжать сопротивляться на поле боя сколько получится — возможно, всего лишь несколько месяцев», — приводится в публикации.

Как утверждается, США, напротив, могут даже рассматриваться в качестве самого настоящего противника Украины.

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